Guerre en Ukraine : Réfugiée à Jérusalem, une athlète ukrainienne remporte le marathon

Valentina Veretskaïa a quitté l’Ukraine, à cause de l’attaque de la Russie. Laissant son mari au pays, elle s’est réfugiée avec sa fille en Israël, où elle a réussi à gagner le marathon.

L’athlète ukrainienne Valentina Veretskaïa, qui a récemment fui l’invasion de son pays par la Russie pour se réfugier en Israël, a remporté vendredi, le marathon de Jérusalem chez les femmes. Par un temps pluvieux et une température hivernale autour de cinq degrés Celsius, l’athlète ukrainienne de 31 ans a terminé l’épreuve en deux heures, 45 minutes et 54 secondes.

«J’ai couru et pensé à ma patrie et aux gens là-bas. Je les entendais dans ma tête en courant»

Elle a expliqué avoir participé à la compétition pour «faire entendre (sa) voix et appeler à l’union et à mettre fin à la guerre», d’après des déclarations relayées par la mairie de Jérusalem, ayant organisé l’événement. «J’ai couru et pensé à ma patrie et aux gens là-bas. Je les entendais dans ma tête en courant», a-t-elle déclaré.