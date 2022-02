D’une guerre à l’autre : Réfugiée en Ukraine, cette famille afghane a fui les bombes russes

Après avoir quitté l’Afghanistan il y a un an, Ajmal Rahmani pensait trouver la paix en Ukraine. Mais il a dû s’enfuir à nouveau, cette fois en Pologne, pour échapper à l’invasion russe.

Ajmal Rahmani et ses enfants, Marwa et Omar.

«J’ai fui une guerre, et voilà qu’une autre guerre a commencé. Je n’ai vraiment pas de chance», constate amèrement Ajmal Rahmani. Cet Afghan d’une quarantaine d’années vient tout juste d’arriver en Pologne, avec sa femme Mina, son fils Omar, onze ans, et sa fille Marwa, sept ans. Arrivés au poste frontalier polonais de Medyka, ils attendent avec les d’autres réfugiés l’arrivée des bus qui les conduiront vers un centre d’accueil dans la ville voisine de Przemysl.

Trente kilomètres à pied

Il y a quatre jours, lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine, il a dû tout laisser à nouveau. Avec sa famille, il a parcouru 1110 kilomètres séparant Odessa de la frontière polonaise. Les derniers trente kilomètres, ils les ont faits à pied, la route étant complètement bouchée par les voitures. «Quand nous sommes arrivés, il faisait tellement froid, j’ai pris une couverture pour ma fille. Quelques minutes plus tard, elle s’est sentie très très mal et sa mère s’est mise à pleurer».

Une ambulance est arrivée et la police des frontières ukrainienne a laissé passer toute la famille. «On avait de la chance, il y avait plus de 50’000 personnes à la frontière», dit-il. «Tout le monde attendait debout, avec les bébés, les bagages, en attendant chacun son tour. Et voilà que nous, on est passé devant».