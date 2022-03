Genève – Réfugiée, la petite Margot veut juste «aller à l’école»

Les craintes du syndicat

Après un entretien avec la famille et des démarches administratives simplifiées, les plus petits, véritables éponges, suivront un cursus normal avec les enfants de leur âge. Les plus âgés, dès la 4P, passeront une partie de leurs heures en classe d’accueil. Le nombre annoncé d’élèves ukrainiens - jusqu’à 5000 au bout du lac – inquiète la SPG, le syndicat des enseignants. «On a vu le manque de réaction et d’organisation du Département de l’instruction publique lors du confinement et de la vague Omicron, critique Francesca Marchesini, présidente de la SPG. Il manque des classes et des enseignants, qui font avec les moyens du bord», jugés insuffisants. Le syndicat estime aussi qu’un accueil pédagogique plus spécifique devrait être mis en place pour ces enfants de la guerre.