Argovie : Réfugiés africains violeurs et gays contre-nature: un élu UDC condamné

Un politicien argovien a été reconnu coupable de violation de la norme pénale antiraciste pour des propos tenus dans le cadre de la votation sur le mariage pour tous.

Le membre de l’UDC argovienne en a lui aussi entendu des vertes et des pas mûres après avoir retiré sa publication. 20min/Michael Scherrer

Des «réfugiés africains (en majorité des hommes)» qui n’attendent que le mariage pour tous pour «adopter des petites filles» afin de les violer: telle est l’image relayée par Naveen Hofstetter, membre de l’UDC argovienne, dans une publication sur Facebook dans le cadre de la campagne sur le mariage pour tous.

Comme l’écrit le «Aargauer Zeitung», il a fait face au Tribunal ce lundi et y a été condamné pour violation de l’article 261bis du Code pénal pour propos racistes et homophobes. Pourquoi homophobes en plus de racistes? Parce que, après avoir supprimé son premier post sur les supposés Africains pédophiles, il a remis le couvert en s’exprimant cette fois sur les homosexuels et leurs «partenariats contre-nature». C’est la conseillère nationale socialiste argovienne Gabriela Suter qui avait déposé plainte contre le politicien.

Les excuses ne suffisent pas

Il y a reconnu des propos «irréfléchis et déplacés» et les a reconnus, rappelant d’ailleurs qu’il avait rapidement supprimé sa publication et a présenté ses excuses. Son avocat a plaidé l’acquittement, relevant notamment que son client avait été lui aussi violemment attaqué après son premier post, en raison particulièrement de sa couleur de peau, lui qui est d’origine indienne.

Le Tribunal ne l’a pas entendu de cette oreille et a condamné Naveen Hofstetter à 70 jours-amende à 220 francs avec un sursis de deux ans. «Par vos déclarations, vous avez rabaissé et discriminé les réfugiés africains et les homosexuels», a conclu la Cour.