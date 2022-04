Suisse : Réfugiés d’Ukraine: «Nos autorités sont dépassées»

C’est le constat de Walter Leimgruber, président de la Commission fédérale des migrations, qui plaide pour une révision de la politique d’asile offrant une meilleure intégration à tous les réfugiés.

Les reportages sur des mères de famille ukrainiennes démunies qui font la queue en Suisse lors de distributions alimentaires se multiplient. L’arrivée des victimes de cette guerre a ainsi mis en évidence les maigres contributions que reçoivent les personnes en quête de protection. Soit, dans certains cantons, tout juste de 12 francs par jour – pour la nourriture, le shampoing, les médicaments et les vêtements, comme le relève le «SonntagsBlick» du jour. Et les réfugiés qui ne sont pas hébergés dans un centre d'asile fédéral attendent des semaines avant de recevoir de l'aide.

Manque de bon sens et de générosité

Pour Walter Leimgruber, président de la Commission fédérale des migrations (CFM), cela montre que «la Suisse fonctionne plutôt bien tant que tout suit son cours normal. Mais lors de crises, nos autorités sont dépassées par des situations désordonnées. Il manque parfois le bon sens, et une certaine générosité», ajoute-t-il.

Ainsi, «au lieu qu’une commune dise: nous donnons 700 francs à chaque réfugié pour qu'il puisse joindre les deux bouts les premières semaines, il faut d'abord longuement régler la question: qui paie?», déplore-t-il. Les réfugiés d’Ukraine font les frais de notre politique d’asile – un système principalement basé sur la dissuasion, rappelle-t-il: «On craint que les gens se sentent trop bien. Or, en réalité, on les empêche ainsi de voler de leurs propres ailes.»

Pourtant, note Walter Leimgruber, entre autres professeur d’anthropologie culturelle à l’Université de Bâle, les études montrent clairement que les gens ont besoin d'un soutien financier suffisant, et surtout d'une intégration. Cela non seulement à l’aide de cours de langue, mais aussi par un encadrement étroit pour trouver un stage, un apprentissage ou un emploi. «Cela a un coût, note-t-il. Mais cela nous coûte bien plus cher si nous devons leur verser une aide sociale à vie.»