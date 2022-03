Guerre en Ukraine – Réfugiés, énergie: les jeunes se sentent un peu moins concernés

Les résultats de notre sondage montrent quelques différences entre générations. Les plus jeunes semblent par exemple plus sensibles à la différence de traitement entre les réfugiés selon leur origine.

L’accueil des réfugiés ukrainiens fait quasiment l’unanimité, mais des différences de réaction émergent. 20min/Simon Glauser

Les Suisses sont très favorables à l’accueil des réfugiés venus d’Ukraine. Selon notre sondage «Tamedia/20 minutes», 78% des sondés soutiennent la décision de leur octroyer le statut de protection «S» alors que 21% ne la soutiennent pas. Quelques différences de génération apparaissent. Chez les 18-34, on dénombre 24% de refus, contre 15% chez les 65 ans et plus.

Solidarité à géométrie variable

Les différences sont minces, mais elles progressent linéairement avec l’âge. Et s’il y a un peu plus de sceptiques chez les plus jeunes, c’est en partie au moins en raison de la différence de traitement des réfugiés en fonction de s’ils viennent d’Ukraine ou d’autres régions du monde.

Car à la question de savoir si le statut «S» devrait être octroyé par exemple aux Syriens et aux Afghans, ils sont plus nombreux à dire oui que les plus âgés, qui rejettent catégoriquement d’étendre la solidarité à ces réfugiés-là (38% de oui chez les 18-34 ans contre 25% chez les retraités). Ce scepticisme se traduit aussi partiellement dans les initiatives personnelles de solidarité comme les dons financiers: 44% des plus jeunes disent en avoir fait, contre 70% des plus âgés.

Énergie: on ne change rien

Que ce soit par désintérêt, par sentiment de ne pas être concernés ou de ne pas vouloir surestimer les dangers, les plus jeunes sont également ceux qui sont le moins nombreux à dire avoir modifié leur comportement lorsqu’on les interroge sur les inquiétudes autour de l’approvisionnement énergétique et du prix de l’essence. Ils sont 19% à avoir changé certaines habitudes pour réduire leur consommation d’énergie.

Le taux augmente au fur et à mesure des générations pour atteindre 38% chez les retraités. Ils sont aussi 40% (contre 23% chez les 65 ans et plus) à dire n’avoir rien changé concernant les kilomètres parcourus en voiture, tandis que les autres disent réduire leurs déplacements pour contrecarrer l’augmentation du prix à la pompe.

Le nucléaire divise Une majorité des sondés soutiennent une réduction ou un arrêt des importations de gaz russe (68%). Qu’en est-il de la création de nouvelles centrales nucléaires? Les sondés sont très divisés: 47% sont pour, 48% sont contre. Ici, aucune différence entre les générations, mais entre partis politiques. Les sondés se déclarant électeurs socialistes, Vert’libéraux et surtout Verts sont tout à fait opposés à l’idée. À l’inverse, ceux du Centre sont plutôt pour. Le soutien s’accroît au PLR et est le plus élevé du côté des électeurs UDC.