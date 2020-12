Bangladesh : Réfugiés envoyés sur une île à la merci des cyclones

Un plan de réinstallation massif de Rohingyas birmans suscite critiques et craintes.

La marine bangladaise a construit sur cette formation sédimentaire de 50 km2 un immense camp pour 100’000 personnes. Or, ce bout de terre inhabité et plat, perdu dans le golfe du Bengale, est régulièrement battu par les cyclones et soumis aux inondations.