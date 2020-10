Etats-Unis : Réfugiés: Trump annonce un nouveau plus bas historique

Washington a annoncé une réduction draconienne du quota de réfugiés admis aux Etats-Unis. Pas plus de 15’000 personnes pourront entrer sur sol américain en 2021. Du jamais vu.

Loin des 100’000 d’Obama

C’est un nouveau plus bas historique, et ce chiffre est loin des 100’000 personnes accueillies annuellement sous l’administration du président précédent Barack Obama. Donald Trump, dont la lutte contre l’immigration est un des principaux chevaux de bataille, a déjà suspendu les admissions de réfugiés pendant des mois cette année, invoquant la pandémie de Covid-19.

Expliquant ce nouveau tour de vis, le département d’Etat a souligné que les Etats-Unis voulaient aider les réfugiés «le plus près possible de leurs foyers», jusqu’à ce qu’ils puissent rentrer chez eux. «En nous attelant en premier lieu à mettre fin aux conflits qui entraînent des déplacements, et en fournissant une aide humanitaire à l’étranger pour protéger et aider les personnes déplacées, nous pouvons prévenir les effets déstabilisateurs de ces déplacements sur les pays affectés et leurs voisins», a-t-il affirmé dans un communiqué.