Covid-19 en Suisse

Regain d’optimisme parmi les PME, mais la 2e vague fait peur

Une étude montre que les sociétés sont plus confiantes en l’avenir qu’elles ne l’étaient ce printemps. Toutefois, si un nouveau semi-confinement était prononcé, beaucoup ne s’en sortiraient pas.

Dès la fin du semi-confinement, les commerces ont retrouvé une activité qualifiée de bonne à très bonne par plus de la moitié des petites sociétés interrogées.

Après la levée d'une grande partie des mesures mises en oeuvre pour lutter contre la propagation du coronavirus, les petites et moyennes entreprises (PME) suisses reprennent leur souffle. En dépit des nombreux défis qui se posent, la plupart évoquent l'avenir avec plus d'optimisme qu'au printemps dernier, selon un sondage de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW).

Selon le sondage effectué entre le 23 et le 29 juin auprès de 480 PME, un peu plus d'une entreprise sur cinq s'attend à rencontrer des difficultés financières au cours des douze prochains mois. Lors de la dernière enquête, menée en avril durant la période de quasi-confinement, cette proportion atteignait le tiers des sociétés et même la moitié, lors de l’enquête de mars, soir avant que les mesures de soutien ne soient présentées.