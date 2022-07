Regard, un «milliardaire» à voir à l’oeil à Montreux

Montreux Jazz Festival : Regard, un «milliardaire» à voir à l’œil

Le DJ et producteur kosovar se produira le mercredi 13 juillet 2022 sur la terrasse Ibis Music du Montreux Jazz Festival.

Impossible d’être passé à côté du remix de «Ride It» signé Regard. Depuis la sortie du single, en 2019, la vie du DJ kosovar a changé . Logique: ce morceau est un tube, avec aujourd’hui plus de 1 milliard d’écoutes sur Spotify. «Parfois, je n’arrive encore pas à croire à quel point «Ride It» est devenu énorme. J’ai toujours la chair de poule quand il passe à la radio ou quand je vois d’autres DJ le jouer», a-t-il raconté au site EDM House Network.

Dardan Aliu, au civil, enchaîne dorénavant les plus grandes scènes – il est attendu sur la principale de Tomorrowland, fin juillet 2022 – et les collaborations de prestige. Comme récemment sur «Hallucination» avec Years & Years, vu d’ailleurs à Montreux Jazz le 2 juillet 2022. C’est donc un sacré événement de voir Regard le mercredi 13 juillet 2022 sur la «petite» terrasse Ibis Music et sans même avoir à délier sa bourse.