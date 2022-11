Italie: Il tue d'une flèche un jeune papa trop bruyant

Meurtre en Italie : «Regarde! Regarde! Il m’a tiré dessus avec une flèche!»

Un épouvantable drame est survenu mardi soir dans une rue de Gênes (Ligurie). Devenu papa pour la deuxième fois deux jours plus tôt, un homme de 41 ans voulait fêter cet heureux événement avec un ami en regardant la Ligue des champions et en buvant des bières. Javier Alfredo Miranda Romero était en train de festoyer devant un immeuble quand un habitant a ouvert une fenêtre et lui a décoché une flèche dans le ventre. Sur une vidéo que nous avons choisi de ne pas montrer, on peut voir le Péruvien se tordant de douleur et sanglotant, appuyé contre un mur.