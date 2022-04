Santé : Regarder la météo pour prévenir la surcharge des hôpitaux

Une étude du Fonds national suisse réalisée au CHUV permet de prévoir des possibles vagues de grippe grâce aux données météo. Une même approche pour le Covid est à l’étude.

Une équipe de scientifiques, soutenue par le Fonds national suisse (FNS), vient de mettre au point un modèle mathématique qui prédit le risque de congestion hospitalière lié à la grippe en fonction des conditions météo. Ses travaux ont été publiés dans le Journal of the Royal Statistical Society, indique le FNS jeudi dans un communiqué.



On apprend que, comme la grippe est un virus saisonnier essentiellement présent en hiver sous nos latitudes, les scientifiques ont confronté certaines données météorologiques – précipitations, humidité, température et ensoleillement – et les cas de grippe enregistrés quotidiennement durant trois ans au CHUV à Lausanne. Mais, contrairement à ce qui est fait habituellement, l’équipe de chercheurs ne s’est pas intéressée à la moyenne quotidienne des cas sur ces trois années.