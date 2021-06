Genève - Regarder l’Eurofoot sur les terrasses, ce sera permis

Les supporters de la Nati pourront se réunir en terrasse, comme ici en 2006. Mais à une seule condition: qu’ils ne soient pas plus de six par table.

Regarder le championnat d’Europe de football entre amis, attablés à une terrasse de café, sera possible, comme au bon vieux temps ou presque. Le Conseil d’Etat a indiqué ce jeudi qu’il ne s’opposerait pas à de telles diffusions, et que rien dans l’ordonnance fédérale Covid-19 ne s’y oppose. Expliquant tenir compte des restrictions endurées par la population durant l’année écoulée et de l’absence de fanzone à Plainpalais, il ne «souhaite pas adopter une position plus restrictive que celle de la Confédération».

Pas plus de six à table

Le gouvernement rappelle néanmoins qu’il revient aux communes d’autoriser de tels événements. Et il précise que les mesures Covid-19 prévues dans pareil cas doivent impérativement être respectées. Autrement dit, les supporters devront consommer assis, se soumettre à la collecte numérique de leurs données personnelles, et ne pas être plus de six à table. La compétition débute le 11 juin et s’achèvera le 11 juillet.