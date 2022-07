E-sport : «Regarder son partenaire jouer, ça prend aux tripes»

Les Valaisans Effymia et Valou vivent leur passion pour «Hearthstone» en couple, au sein du Lausanne-Sport Esports.

Effymia (à g.), 28 ans, et Valou, 26 ans, portent les couleurs de l’eLS sur «Hearthstone». Slayz/eLS

Effymia (28 ans) et Valou (26 ans) sont des joueurs de «Hearthstone» («HS») au sein du Lausanne-Sport Esports. En couple, les deux Valaisans nous parlent de leur passion et de leur manière de la vivre à deux.

Comment vous êtes-vous rencontrés?

Effymia: Dans un tournoi de «Hearthstone» à Bulle, que j'ai remporté contre... Valou!

Valou: C'était la première fois, et d'ailleurs la seule fois que j'ai joué contre elle. Nous avons tout de suite sympathisé après le tournoi.

Qu'est-ce qui vous plaît dans «HS»?

E: C'est un jeu de stratégie avec beaucoup de réflexion, un peu comme les échecs. Il faut être capable d'anticiper les tours. Il y a aussi une grande préparation en amont sur les decks.

V: En tant que mathématicien, j'aime gérer les probabilités qu'il y a dans un tel jeu de stratégie, où il faut anticiper et savoir comment prendre l'avantage.

Parlez-vous souvent de «HS» entre vous?

E: On en parle parfois à la maison, surtout lorsqu'il y a des compétitions en équipe.

V: Elle organise aussi des tournois, donc le sujet vient souvent sur la table!

Quel est votre palmarès?

V: J'ai gagné la PolyLAN 33 à l'EPFL et je viens de remporter la Swiss E-sport League (SEL). J'ai également participé au Master Tour au niveau international.

E: J'ai terminé deuxième à la SEL et je me suis qualifiée deux fois au Solary Grand Prix. On a également participé les deux à la Gamers Assembly au printemps à Poitiers.

Comment gérez-vous votre carrière à côté de votre travail?

V: Ma vie professionnelle est la priorité, donc je dois trouver des moments pour jouer, par exemple dans les transports publics.

E: Ce qui compte, c'est pas de faire 50 parties, mais plutôt une dizaine en étant vraiment concentrée. J'essaie de jouer chaque soir, dans notre salle dédiée au gaming à la maison.

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’eLS?

E: Je cherchais une structure très active. Ici, tout le monde est efficace, dévoué et professionnel. Le côté associatif est mis en avant et ça fonctionne comme une grande famille.

V: C'est précieux d'avoir des coéquipiers actifs et à jour sur le jeu. La Gaming room du club est un plus pour s'entraîner ou pour jouer en tournoi. C'est mieux que d'être seul dans sa chambre!

Avez-vous déjà joué ensemble et comment l'avez-vous vécu?

V: Oui, lors de championnats amateurs organisés par Eagles eSport, où on a gagné les deux premières éditions avec un troisième coéquipier, le Lausannois Rex.

E: Jouer avec son partenaire ou le suivre dans un tournoi, ça prend aux tripes et ça procure autant d'émotions que si je jouais, car on vit le match à 200%.

