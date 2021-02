États-Unis : «Regardez l’aquarium de ma fille!»

Habitués à des températures élevées, les Texans font face à des situations improbables depuis qu’une vague de froid a frappé le sud du pays.

La vague de froid qui touche le sud des États-Unis depuis le début de la semaine prive de nombreux Américains d’électricité. Au Texas, un État habitué à la chaleur, plus de 674’000 foyers et entreprises restaient sans électricité jeudi matin. Ces intempéries ont plongé la population dans la confusion la plus totale, certains habitants faisant face à des situations qu’ils n’avaient encore jamais vécues.