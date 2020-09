Red Rocks Amphitheatre : Regardez l’incroyable show electro de Tiësto

Le DJ néerlandais a donné un spectaculaire live dans le Red Rocks Park, à Denver (USA). Ce show sera à découvrir sur «20 minutes», le vendredi 25 septembre 2020 dès 21 h.

Tiësto s’est produit dans le Red Rocks Amphitheatre, amphithéâtre naturel situé dans le Red Rocks Park, à l’occasion de la sortie de son nouveau single «The Business». Ce show dans un cadre aussi insolite qu’époustouflant est à regarder ci-dessus. «The Business» est le premier titre que le DJ et producteur publie sur le prestigieux et légendaire label américain Atlantic Records. C’est d’ailleurs également sur ce dernier que la star, vainqueur du Grammy de Meilleur remix non-classique avec «All Of Me (Tiësto’s Birthday Treatment Remix)» en 2014, sortira son prochain album en 2021.

Pour rappel, Tiësto a fait un carton avec son dernier disque en date, son 7e album studio, «The London Sessions». Sur la galette parue le 15 mai 2020, figure notamment le single «Jackie Chan», qui a été streamé plus de 1,5 milliard de fois dans le monde. On trouve aussi «Ritual», tube réalisé avec Jonas Blue et Rita Ora et dont le clip a été regardé à plus de 113 millions de reprises sur YouTube.