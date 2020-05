Syrie

Régime accusé de tortures et d'exécutions

Le gouvernement de Bachar el-Assad est accusé depuis le début du conflit syrien d'atteintes aux droits de l'homme.

Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie, le régime de Bachar el-Assad a été accusé d'atteintes aux droits de l'homme et mis en cause pour de multiples cas de tortures, viols, exécutions sommaires et attaques chimiques.

Dossier «César»

Il explique que son travail était de prendre en photo les cadavres pour le Ministère de la défense. «J'ai vu des photos horribles de corps de gens qui avaient subi des tortures», raconte-t-il: blessures profondes, traces de brûlure et d'étranglement. Des yeux sortis de leurs orbites. Enfants et femmes battus.

«Archipel de la torture»

Human Rights Watch (HRW) avait dès 2012 parlé d'un «archipel de la torture»: «recours à l'électricité», «agressions et humiliations sexuelles», «arrachage des ongles» et «simulacres d'exécutions».

«Extermination»

Armes chimiques

Le régime a également été mis en cause dans des attaques au gaz sarin sur deux bastions rebelles près de Damas (plus de 1400 morts selon les États-Unis) en août 2013 et sur la ville rebelle de Khan Cheikhoun (nord-ouest, plus de 80 morts) en avril 2017. Il a été aussi accusé d'attaques présumées au gaz de chlore.