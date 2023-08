«Des véhicules exogènes squattent les stations de taxis»

Un samedi, en fin de soirée ou au milieu de la nuit, il n’est pas toujours facile d’attraper un taxi en ville de Lausanne. Les chauffeurs sauvages en profitent. «C’était début août. On était à la place St-François. Une voiture grise avec une borne jaune sur le toit s’est approchée. Mon ami a trouvé bizarre qu’il y ait déjà un passager, raconte un habitant la capitale vaudoise. Alors qu’on s’apprêtait à embarquer, un taxi a débarqué en klaxonnant à fond et la voiture grise est partie au quart de tour.» Bizarre…

«Apparemment, ces chauffeurs ne sont pas homologués, ils n’ont pas de compteur et font payer des prix exorbitants. Faut vraiment se méfier!», alerte ce trentenaire. Taxi Services le confirme. «De plus en plus de véhicules exogènes squattent les stations de taxis, un problème récurrent dans la grande partie des villes de tailles moyennes. Mais impossible de dire si ce sont des véhicules sans autorisations», déclare Cédric Delorme, fondé de pouvoir à la centrale officielle de l'arrondissement de Lausanne. «Les taxis officiels paient une redevance au Service intercommunal des taxis pour utiliser seuls ces places (ndlr: à St-François), mais ce n’est pas le cas dans plusieurs endroits de la ville», poursuit-il.

Un dossier en cours

En 2009, les professionnels s’indignaient déjà des chauffeurs improvisés qui chassaient le client dans la file des taxis. Et surtout du côté de la gare. Puis, en décembre 2014, les autorités lausannoises avaient exigé des panneaux distinguant les vrais des faux conducteurs. Mais la mesure ne semble pas concluante. «Presque aucun taxi n’affiche ce panneau de la Ville de Lausanne sur le pare-soleil. De plus, il n’est que peu visible la nuit», ajoute Cédric Delorme. Il parle aussi de «maraudage devant les établissements publics, ce qui fait que les clients ne se déplacent plus jusqu’aux stations». D’après lui, «ces problèmes sont connus du Service intercommunal des taxis et de la police cantonale du commerce. Un dossier témoignant de la situation de nuit est en cours de finalisation».