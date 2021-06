France : Régionales: abstention quasi record, les partis de Macron et Le Pen en échec

Les Français ont boudé dimanche le second tour des élections régionales, marqué par une abstention quasi record de 66%. À l’issue du scrutin, les partis d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen n’ont pas réussi à remporter une région.

