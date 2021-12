Règle 2G, télétravail, voyages: menu de fête pour le Conseil fédéral

Parmi les mesures mises en consultation, la « règle des 2G », soutenue par la quasi totalité des cantons . Le Conseil fédéral pourrait bien édicter cette mesure dans les restaurants et les fitness notamment: seuls les vaccinés ou les guéris seraient autorisés à y entrer. En revanche, la «règle des 2G+», qui exige, en plus, que les vaccinés et guéris présentent un test négatif, a été froidement accueillie par les Cantons.

À la maison ou au bureau

Les règles autour des rencontres privées sont aussi scrutées. Le Conseil fédéral propose que les rencontres soient limitées à 5 personnes si l’une d’entre elles n’est pas vaccinée. La plupart des cantons veulent relever ce seuil à 10 personnes. De plus, les évènements seraient limités à 30 personnes en intérieur et à 50 en extérieur.

Le retour au télétravail obligatoire est aussi en question. Dans les deux variantes proposées par le Conseil fédéral, l’obligation serait déclarée. Des cantons, comme celui de Vaud, demandent que celle-ci soit souple: que les vaccinés et les guéris en soient exemptés et que les patrons puissent autoriser tout un chacun à aller au moins une fois par semaine au bureau. D’autres, comme Fribourg, mais aussi les associations économiques sont opposés à l’obligation.

Voyages et vacances

Le gouvernement pourrait aussi parler d’écoles. La situation y est tendue, avec des quarantaines en augmentation et certains cantons qui abrègent le semestre plus tôt que prévu. Il a consulté les cantons sur le port du masque notamment. Or ces derniers semblent tenir à leur autonomie et ne semblent pas vouloir que Berne s’en mêle, du moins pas avant le niveau secondaire. Dans les Hautes écoles, le gouvernement propose le retour à l’enseignement à distance. Vaud et Fribourg se déclarent contre.