Football: Règlement de compte dans la famille Pogba

Samedi soir, sitôt son compte sur Twitter créé, Mathias Pogba s’est fendu d’un premier post explosif. L’ancien joueur de Tours ou du Sparta Rotterdam a annoncé vouloir «s’exprimer prochainement» et «bien se lâcher». Loin d’être spontanée, cette sortie a été répliquée par Mathias Pogba sur son compte TikTok par le biais de plusieurs vidéos où il communique tour à tour en anglais, en espagnol et en italien, espérant conférer à sa sortie une répercussion internationale.

Le mobile de ces attaques à venir? Mathias Pogba estime que le public mérite d’être mis au courant d’un certain nombre de choses afin de pouvoir juger en connaissance de cause si Paul mérite soutien et admiration de la part des fans et des sponsors. Mais le protagoniste ne s’arrête pas là et promet de faire des révélations au sujet de Kylian Mbappé, sans toutefois donner plus de pistes.