Genève

Régularisation des sans-papiers: ça ressemble au chaos

Des fonctionnaires dressent un tableau bien plus sombre de l’opération Papyrus que celui présenté par l‘Etat. Ils dénoncent des contrôles déficients et l'ingérence de Pierre Maudet.

Dans le cadre d’une enquête pénale pour fraude, les témoignages de plusieurs fonctionnaires de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) contredisent le bilan positif dressé par le Conseil d’Etat de l’opération Papyrus. Selon eux, la régularisation massive de centaines de sans-papiers a été montée trop rapidement et avec des moyens insuffisants. Les contrôles ont donc été déficients, indique la RTS. D’après ces employés, en l'absence de directives écrites et, pendant longtemps, de chefs, la véracité des documents soumis n’a pas pu être vérifiée avant approbation. Certains vont plus loin: des demandes approuvées n’auraient pas dû l’être, créant un appel d’air, en particulier dans la communauté balkanique.