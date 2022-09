Suisse : Régulière, la hausse des prix continue

En août, en Suisse, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% sur un mois, a communiqué, jeudi, l’Office fédéral de la statistique (OFS). Sur une période d’un an, le renchérissement atteint 3,5%, après 2,4% en mars, 2,5% en avril, 2,9% en mai et 3,4% en juin et juillet.

La hausse de 0,3% par rapport au mois précédent s’explique par plusieurs facteurs, dont l’augmentation des prix des services hospitaliers stationnaires, des institutions sociales et des loyers du logement, explique l’OFS. En revanche, sur cette période, les prix des carburants, de la location de véhicules personnels et des analyses en laboratoire ont diminué.

Explosion des combustibles depuis août 2021

Sans surprise, les combustibles ont connu de fortes hausses sur une année: +86,2% pour le mazout, +57,7% pour le gaz, +32% pour le diesel, +26,1% pour l’essence. Sur le même laps de temps, au niveau de l’alimentation (+2,5% sur un an, +1% sur un mois), les hausses principales citées par l’OFS sont les melons et raisins (+19,1%, mais -6,7% sur un mois), l’huile d’olive (+12,7%), le café (+9,9% en magasin), le beurre (+9,8%), les poissons frais (+9,4%) et les fromages (+7,1%). À l’inverse, les prix des fruits secs (-2,3%), de la viande de porc (-0,4%) et du chocolat (-0,1%) ont baissé.