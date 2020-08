Sébastien, on imagine que ce dimanche était plus tranquille que cet incroyable samedi sous la pluie...

Plus tranquille, sans doute au niveau du stress sur le vélo. Mais ce dimanche, en course, c'était bien plus intense que la veille. On a pu le voir au tout petit peloton qui est arrivé à Nice! C'a été une étape vraiment difficile et on peut dire que ce Tour de France est vraiment parti.