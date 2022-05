Tennis: Reilly Opelka est en demi-finale du Geneva Open

Reilly Opelka est le premier qualifié pour les demi-finales du Gonet Geneva Open. Le géant américain a écarté en trois sets (6-4 3-6 6-3) le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 64). Opelka, 18e joueur mondial et tête de série No 4 du tournoi, affrontera vendredi, le vainqueur du match entre le Norvégien Casper Ruud et l’Australien Thanasi Kokkinakis.