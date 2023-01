Football: Reims paie 25’000 euros d’amende par match pour son entraîneur

Will Still, le jeune coach de 30 ans, ne possède pas les diplômes nécessaires pour exercer à ce niveau. Ce qui ne l’a pas empêché pas de relancer le club de Ligue 1.

Will Still dirige le Stade de Reims depuis la mi-octobre. AFP

La saison du Stade de Reims, mythique club français double finaliste de la Ligue des champions (1956 et 1959), a pris un tournant inattendu depuis la mi-octobre. À la peine en championnat, les dirigeants rémois ont pris la décision de congédier Oscar Garcia et de le remplacer par Will Still.

L’arrivée sur le banc du Belge de 30 ans a provoqué un électrochoc et a totalement relancé les rouges et blancs qui demeurent invaincus en Ligue 1 depuis ce changement (10 matches, 4 victoires et 6 nuls). Le point obtenu dimanche au Parc des Princes contre le PSG a mis en lumière le travail d’un entraîneur surprenant.

Hic: ce dernier n’a pas encore la licence pro UEFA, indispensable pour exercer à ce niveau. Mais il devrait l’obtenir durant l’été 2023. Cette situation a des conséquences financières puisque Reims doit s’acquitter de 25’000 euro d’amende pour chaque match dirigé par son entraîneur. Le technicien fait également parler de lui pour son franc-parler lors de ses causeries d’avant-match, comme en témoigne cette vidéo, prise quelques jours avant le déplacement à Paris.

Formé sur Football Manager

Né en Belgique de parents anglais, Will Still a fait ses armes, durant son adolescence, sur le jeu vidéo Football Manager. «Au fil de ma carrière, je n’ai plus eu le temps de m’y consacrer comme avant. J’ai fait une fixation sur ce jeu quand j’étais enfant, et d’y avoir joué a probablement allumé en moi la flamme que j’ai maintenant en tant qu’entraîneur sur le banc de touche», a expliqué Will Still au Guardian.