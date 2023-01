Genève: Réinsertion de détenus bonne en théorie, faible en pratique

Les diplômés du pénitencier

En place depuis 2017, le concept cantonal de réinsertion des détenus s’appuie d’abord sur des formations certifiantes dans les métiers de la bouche, du bois, de la peinture, de la mécanique et du bâtiment. Elles ne permettent pas forcément d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC), mais au moins un diplôme qui garantit l’acquisition de compétences. Le plan genevois prévoit aussi la mise à disposition d’ordinateurs sécurisés et de parloirs internet, pour suivre des formations à distance. Il implique également un suivi socio-éducatif. Pour préparer le retour des condamnés dans leur famille, des parloirs et un accompagnement des enfants sont au programme. Enfin, les détenus étrangers peuvent obtenir une aide au retour dans leur pays (3000 francs maximum), pour ouvrir un commerce par exemple.