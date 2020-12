L’EP «#2» contient des morceaux publiés, ou qui le seront prochainement, sur la plateforme vidéo du Genevois. On peut y entendre, entre autres, les covers de «The Hype», de Twenty One Pilots; «Opposite», de Biffy Clyro; «Heal Me», de Snow Patrol, ou encore «Parasite Eve». Ce titre de Bring Me The Horizon (mis en ligne le 4 décembre 2020) en surprendra et séduira plus d’un, avec son côté assez punk, ses kicks profonds, ses gros subs et ses synthés aérés. «Une reprise ne peut pas être meilleure que l’original. En revanche, elle va susciter de l’intérêt si elle propose une interprétation et un arrangement différents», assure Alex Ash. À la question de savoir quels titres il choisit de retravailler, l’artiste, 32 ans, répond: «Mon désir est de partager des chansons rock, punk ou metal, que j’affectionne tout particulièrement, avec des paroles qui me parlent.»