Rejet de la demande de Rahul Gandhi de suspendre sa condamnation

Enquête sur des liens avec un milliardaire

Les partisans de M. Gandhi attribuent sa condamnation et la perte de son siège au Parlement à ses appels en faveur d’une enquête sur les liens entre M. Modi et le magnat Gautam Adani, tous deux originaires du Gujarat. Le parti du Congrès accuse M. Modi d’avoir encouragé l’ascension rapide de Gautam Adani, et permis au milliardaire de remporter injustement des contrats et d’éviter un contrôle approprié.