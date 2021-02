États-Unis : Rejet de l’appel de complices de Carlos Ghosn

Une cour d’appel américaine a rejeté jeudi le dernier recours contre leur extradition vers le Japon de deux Américains, accusés d’avoir aidé l’ancien patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn à s’enfuir de Tokyo vers le Liban en décembre 2019.

Michael Taylor et son fils Peter Taylor ont été arrêtés en mai 2020 après que le Japon a émis un mandat d’arrêt à leur encontre. Les deux hommes avaient déposé «une motion d’urgence pour suspendre leur remise et leur extradition au Japon», selon des documents judiciaires, et ainsi obtenir assez de temps pour contester une précédente décision autorisant leur extradition.