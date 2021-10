Genève – Rejet du recours contre la loi sur les lanceurs d’alerte

Plus rien ne s’oppose à ce que la loi sur la protection des lanceurs d’alerte déploie ses effets. La justice genevoise vient en effet de rejeter un recours du PLR visant ce texte adopté par le Grand Conseil le 29 janvier dernier. Le parti avait préféré la voie judiciaire au référendum car il jugeait le dispositif nécessaire dans son ensemble. Il contestait en revanche la possibilité que les signalements puissent être faits de manière anonyme, jugeant qu’une garantie de confidentialité était plus équilibrée: elle aurait permis, selon le PLR, de protéger les fonctionnaires pointant du doigt un dysfonctionnement tout en évitant les dénonciations calomnieuses.

«Un rendez-vous manqué»

Dans un arrêt daté du 21 octobre, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a estimé que la loi ne contrevenait pas à la Constitution, pour autant qu’il ne soit donné suite qu’aux dénonciations de personnes agissant de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général. «Mais justement, comment le savoir, si le lanceur d’alerte est anonyme?», s’interroge Bertrand Reich, le président du PLR. «Nous aurions voulu que la Cour mène une réflexion mettant en balance l’intérêt général et la protection contre la malveillance. De notre point de vue, il s’agit d’une occasion ratée, d’un rendez-vous manqué avec la justice.» Il indique que son parti «réfléchira à saisir le Tribunal fédéral (TF), tout en sachant que la déception n’est pas un argument juridique. On perd ce combat, mais ne pas le mener aurait été mauvais.»