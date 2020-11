Justice : Rejet du recours d’un travailleur du nucléaire souffrant de cancers

Un homme qui avait travaillé dans deux centrales nucléaires a été frappé par deux cancers. Mais le Tribunal fédéral a décrété qu’il ne s’agissait pas de maladies professionnelles.

Le recourant, né en 1968, a travaillé en 2003 et 2004 à la centrale nucléaire de Leibstadt (AG) et en 2010 à celle de Mühleberg (BE). Après des diagnostics de carcinomes de la vessie et de la prostate, il s’est adressé en 2016 à la SUVA afin de toucher des prestations pour maladie professionnelle.