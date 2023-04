Zurich: Rejeté par sa mère, un bébé wallaby a été nourri au biberon

En janvier 2023, l’association Tierambulanz-Verein à Oberglatt (ZH) a accueilli une femelle wallaby (petit kangourou). Si le refuge est habilité à soigner ce genre d’animal, cette fois, l’accueil a été plus compliqué que prévu. «À son arrivée, la petite femelle présentait une poche ventrale un peu plus grande que la normale», explique Karin Miecznikiewicz, directrice adjointe du foyer.

Et quand des mouvements ont été remarqués, il n’y avait plus aucun doute possible: un bébé était là! Sauf que la maman a rejeté son petit. Le refuge n’a eu d’autre choix que de relever un défi de taille: «En compagnie de Jeannette Egli, spécialiste des kangourous au centre d’accueil des wallabies, nous nous sommes ensuite occupés 24 heures sur 24 du bébé, que nous avons baptisé Nada (qui signifie espoir en croate).»

Tout est bien qui finit bien

Le plus grand défi dans l’élevage d’un petit marsupial est qu’au début, il doit toujours être porté sur le corps, explique Karin Miecznikiewicz: «Nous avions donc un sac dans lequel nous portions Nada jour et nuit. Les clients du refuge étaient dubitatifs et nous demandaient souvent si nous étions enceintes! De plus, nous devions nous lever toutes les trois heures pour donner le biberon à la bestiole et le lait de substitution a dû être commandé spécialement en Amérique».