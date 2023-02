Accident nucléaire : Rejeter les eaux de Fukushima dans l’océan, un projet controversé

Plus de 1,32 million de tonnes d’eaux de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima sont entreposées dans des citernes. Mais celles-ci sont désormais quasi pleines.

Les citernes de Fukushima sont pleines à 96% et la question se pose du futur de l’eau qui y est contenue.

Le site de la centrale de Fukushima Daiichi produit 100’000 litres d’eau contaminée en moyenne par jour. Il s’agit d’une combinaison de nappes souterraines, d’eau de pluie et de l’eau utilisée pour refroidir les réacteurs endommagés.

Ces eaux sont récupérées et traitées pour leur enlever la plupart de leurs radionucléides. Plus de 1,32 million de tonnes de ces eaux sont actuellement entreposées dans des citernes sur le site de la centrale. Mais les capacités de stockage sur place sont désormais pleines à 96%, c’est pourquoi Tepco souhaite démarrer l’évacuation en mer dès que possible: selon un plan validé par le gouvernement japonais, le processus doit commencer ce printemps ou cet été.