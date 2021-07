Mobilité - Rejoindre l’hôpital de Rennaz peut ressembler à un long pensum

Se rendre du Bouveret à l’hôpital de Rennaz en voiture ou en transports publics, cela ne dure pas vraiment le même laps de temps… Mediaprofil

La grande majorité des habitants du district de Monthey désireux se rendre à l’hôpital de Rennaz verront leur temps de trajet en transports publics se réduire de quinze minutes, dès l’introduction du nouvel horaire CFF en décembre. L’État du Valais a proposé de fusionner les lignes Bex - Monthey et Monthey – Villeneuve (via l’hôpital) et de créer une ligne Aigle – Villeneuve, par Vionnaz et Vouvry (ligne 121). Les présidents du district ont validé l’idée, qui contient toutefois une faiblesse: elle ne réduira pas le temps de trajet depuis Port-Valais et Saint-Gingolph qui bénéficieront seulement de davantage de liaisons pour rejoindre la gare d’Aigle.

Il ne faut pas moins de 37 minutes pour rejoindre l’hôpital de Rennaz en transports publics au départ du Bouveret, contre 13 minutes en voiture. Sébastien Anex

Depuis l’ouverture de l’Hôpital Riviera-Chablais en novembre 2019 et la suppression de la ligne Saint-Gingolph – Aigle fin 2018, un habitant de Saint-Gingolph a besoin de 44 minutes en train jusqu’à Vouvry, puis en bus, pour rejoindre Rennaz contre 16 minutes en voiture. Le citoyen de Port-Valais partant du Bouveret met, lui, 36-37 minutes en transports publics et 13 minutes en voiture.

«Une ligne directe jusqu’à Aigle ne reverra jamais le jour, faute d’une rentabilité suffisante.» Vincent Pelissier, chef du Service valaisan de la mobilité, du territoire et de l’environnement.

En mai dernier, le président de Port-Valais, Pierre Zoppelletto, a tenté de convaincre le Service de la mobilité de recréer une ligne CarPostal. En vain. Le sexagénaire ira prochainement plaider sa cause auprès du conseiller d’État Franz Ruppen. «Une ligne directe jusqu’à Aigle ne reverra jamais le jour, faute d’une rentabilité suffisante», lance le chef du service précité, Vincent Pelissier. Selon le Canton, quatorze passagers l’empruntaient quotidiennement au moment de sa suppression. En 2020, le Parlement avait accepté un postulat des PLR Sonia Tauss Cornut et Xavier Mottet demandant d’améliorer les transports publics, aux confins du Valais.

Le plan B a avorté

En collaboration avec Saint-Gingolph France (6300 habitants au total), les deux communes ont tenté de trouver une solution. Elles ont chiffré le coût d’exploitation d’un bus effectuant six fois par jour le trajet entre la frontière et Villeneuve (via l’hôpital). Cette variante à 350 000-400 000 francs n’a pas été retenue, la ligne 121 voyant le jour.

«Les lignes 121 et 141 n’ont rien à voir entre elles, le Service de la mobilité ne veut pas le comprendre», lâche Sonia Tauss Cornut. «L’offre sera étendue ces prochaines années (ndlr: on parle de 2028) avec une cadence à la demi-heure, aux heures de pointe, via une alternance train/bus», promet le Canton.

Près de vingt ans pour une réalisation

L’Hôpital Riviera-Chablais n’a pas vu le jour sans difficultés: longs débats au sein des Grands Conseils vaudois et valaisan sur le choix du site, contestations de l’attribution des lots puis retards dans les travaux ont allongé le processus lancé en 2001 par les cantons de Vaud et du Valais.