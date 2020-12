Coronavirus au Royaume-Uni : Relâchement pour Noël: «Une erreur majeure du gouvernement»

Alors que les mesures anti-coronavirus seront allégées durant les fêtes, deux revues médicales réputées mettent en garde le gouvernement britannique et l’exhorte à revoir ses plans.

Dans les zones soumises au niveau le plus sévère des restrictions, les hôtels, pubs et restaurants doivent fermer (sauf pour la livraison et la vente à emporter), tout comme les lieux culturels comme les cinémas, théâtres et musées.

Dans un éditorial conjoint, le British Medical Journal (BMF) et le Health Service Journal (HSJ) estiment que cela pourrait entraîner une congestion du service public de santé (NHS), alors que les infections et les hospitalisations repartent à la hausse dans certaines régions.

«Choix difficile»

«Nous pensons que le gouvernement est sur le point de commettre une autre erreur majeure qui coûtera la vie à de nombreuses personnes», soulignent les revues. «Le nombre de patients hospitalisés avec le Covid-19 continuant à augmenter, et une troisième vague étant presque inévitable, les hôpitaux du NHS risquent d’être confrontés à un choix difficile: être submergés ou stopper les interventions facultatives et non urgentes», ajoutent-elles, appelant le Royaume-Uni à suivre «les exemples plus prudents» de pays voisins comme l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.