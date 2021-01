«Rhône FM» a interviewé mercredi le secrétaire général des routiers Suisses David Piras qui a indiqué que dès mercredi, les restaurants qui fonctionnent comme relais routier pourront accueillir les chauffeurs et leurs bahuts. Ces endroits seront considérés comme des «cantines d'entreprise» avec des règles strictes: ouverture entre 17 et 22 heures, mise à disposition de places de parc pour les camions et les routiers qui devront y passer la nuit dans leur cabine.