Brexit : Relance des discussions Londres-UE sur l’Irlande du Nord

Londres et Bruxelles se retrouvent jeudi en Angleterre pour de nouvelles discussions sur le statut post-Brexit de l’Irlande du Nord.

Au menu: un dîner très terroir jeudi soir, avec du saumon fumé d’Écosse, de l’agneau gallois et une tarte aux pommes du Kent, mais surtout des enjeux majeurs: sauvegarder la paix en Irlande du Nord et éviter une guerre commerciale entre Londres et Bruxelles, tout juste un an après leur divorce effectif.