sortie ciné: «flag day» - Relation houleuse entre une fille et son père mythomane

■ Une histoire vraie Il est un peu cinglé, John (Sean Penn). Plein de vie, il fait rêver ses deux enfants, leur promettant monts et merveilles. Mais John est aussi faussaire, braqueur de banques raté… un mythomane qui se noie dans des mensonges auxquels il semble croire lui-même. Au fil des ans, sa fille Jennifer tente de garder une relation – complexe, mais toujours bienveillante – avec ce père aussi touchant qu’insupportable. À travers ce récit, Sean Penn met en lumière la vie de la journaliste et écrivaine Jennifer Vogel, qu’elle a racontée dans un livre sorti en 2004.

■ Une affaire de famille C’est la vraie fille de Sean Penn et Robin Wright, Dylan Penn , qui incarne Jennifer Vogel. Son cadet, Hopper Jack Penn – qui avait déjà été dirigé par son père dans «The Last Face» – joue son frère à l’écran. C’est le premier grand rôle de Dylan, 30 ans, qui a avoué qu’avoir son père comme boss n’avait pas été chose facile.

Dylan Penn et Sean Penn dans un rapport père-fille, à l’écran comme dans la vraie vie.

■ Une (petite) déception Après l’échec cuisant de «The Last Face» au Festival de Cannes en 2016, Sean Penn était de retour sur la Croisette cette année avec «Flag Day». Donner le rôle principal à sa fille était un bon choix: la comédienne est superbe à tous les niveaux. On regrette cependant un manque d’originalité, des scènes hystériques et surtout un côté trop mélo.