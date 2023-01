Vaud: comme elle n’a pas dit stop, il a été acquitté

Vaud : Relation SM: comme elle n’a pas dit stop, il a été acquitté

Un quinquagénaire était accusé par son ex d’avoir été trop loin de leurs pratiques sadomasochistes.

Dans les relations de couple, la notion de consentement est essentielle. Reste que le curseur est difficile à placer lorsqu’il s’agit de sadomasochisme. C’est ainsi qu’une femme, néophyte en la matière, a accusé son ex-partenaire d’être allé trop loin durant leurs ébats. Le quinquagénaire l’avait notamment frappée avec un martinet et lui avait pénétré l’urètre, ce qui lui avait provoqué douleurs et saignements.