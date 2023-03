Relation SM: l’absence de mot d’arrêt ne justifie pas tout

Fribourg : Relation SM: l’absence de mot d’arrêt ne justifie pas toutes les pratiques

Un homme, âgé de 25 ans à l’époque des faits, a entretenu une relation sadomasochiste avec une étudiante jusqu’en 2019. Mais un soir la partie de jambes en l’air a totalement dérapé. La jeune femme, yeux bandés et mains attachées, a dû subir des rapports buccaux jusqu’à l’étouffement, des coups de ceinture, des insultes, le contact d’une lame de couteau sur ses parties intimes ou encore une pénétration anale. Ces pratiques n’étaient pas consenties et, lorsqu’elle l’a signifié à son dominant, ce dernier est devenu encore plus agressif.

Devant le Tribunal de la Sarine, il a reconnu les faits. Pour lui, l’erreur commise était de ne pas avoir convenu d’un mot d’arrêt clair avec sa partenaire, mais il estime n’avoir fait que ce qui était attendu de lui. Le président n’est pas cet avis: «En se comportant plus violemment que lors des relations précédentes et en exécutant de nouvelles pratiques, il devait être d’autant plus attentif et prendre en considération le fait que sa victime pouvait ne pas être consentante», rapporte «La Liberté».