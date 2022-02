Diplomatie : Relations avec l’UE: la Suisse appelle au «calme et à la créativité»

Le président suisse Ignazio Cassis a appelé dimanche au «calme» et à la «créativité» pour améliorer les relations de la Suisse avec l’Union européenne.

«Avec l’UE, la Suisse doit sortir des questions purement techniques et institutionnelles», a déclaré Ignazio Cassis au journal «SonntagsZeitung». «Ce n’est que lorsque nous aurons enrichi le contenu, lorsque la politique et la société reconnaîtront les gains matériels que la Suisse peut attendre, qu’un rapprochement institutionnel sera accepté», a martelé le président suisse. La situation requiert «un peu de calme et de créativité», a-t-il encore dit.

Accords disparates

Les relations entre l’UE et la Suisse sont actuellement régies par un ensemble d’accords disparates alors que, pendant plus de dix ans, des discussions ont été menées en vue d’un accord global qui aurait harmonisé le cadre juridique régissant ces liens.

Monde tripolaire

«La pression sur la Suisse pour établir des liens plus étroits avec l’Europe va augmenter. Car l’UE est la plus proche de nous sur les plans économique, idéologique et social», a-t-il estimé. Il pense toutefois que son pays devrait résister aux pressions de Bruxelles en faveur de relations politiques plus étroites. «Nous ne pouvons pas simplement abandonner nos principes, prendre la protection des salaires et l’immigration à la légère et mettre ainsi en péril la paix sociale», a-t-il souligné.