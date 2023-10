Karin Keller-Sutter a rencontré Bruno Le Maire à Paris

Depuis la polémique sur le non-achat des avions Rafales français il y a plus de deux ans, plus aucun membre du gouvernement suisse n’avait fait le déplacement en France, dans le cadre d’une visite de haut niveau. Les compteurs ont été remis à zéro vendredi: la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, se sont entretenus à Paris.