Etats-Unis – Relations intimes: l’ex-patron de McDo restitue 96 millions

États-Unis : Relations intimes: l’ex-patron de McDo restitue 96 millions

Jeudi, afin de régler un différend judiciaire, l’ancien patron de la chaîne de restauration rapide a accepté de verser une forte indemnité.

«Steve Easterbrook a restitué des primes en actions et des liquidités d’une valeur supérieure à 105 millions de dollars, auxquelles il aurait renoncé s’il avait été honnête à l’époque où il a été congédié et, par conséquent, a été licencié pour cause réelle et sérieuse», a annoncé jeudi dans un communiqué le géant américain de la restauration rapide.