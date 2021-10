Turquie : Relaxe pour 18 étudiants ayant participé à une marche des fiertés

C’est une petite victoire pour la communauté LGBT turque. Dix-huit étudiants ont finalement été relaxés. Ils étaient poursuivis pour avoir organisé une marche des fiertés en mai 2019 à Ankara.

Dix-huit étudiants et un universitaire turcs, poursuivis pour avoir organisé et participé à une marche des fiertés en mai 2019 à Ankara, ont été relaxés vendredi, a indiqué leur avocat à l’AFP. «Le droit a été respecté», s’est félicité l’avocat de la défense, Me Öykü Didem Aydin, jugeant que «tout cela n’aurait jamais dû arriver».