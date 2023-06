Revue de presse: Relégation du FC Sion: Christian Constantin en prend pour son grade

Reculer pour mieux sauter, c’est également le point de Christophe Spahr dans son édito pour «Le Nouvelliste». Cette relégation doit être perçue «comme l’occasion de bâtir quelque chose de nouveau, un FC Sion moins bling-bling, moins anonyme, plus respectueux de nos valeurs et de l’esprit valaisan». Le responsable de la rédaction sportive du quotidien valaisan espère un club sédunois «plus raisonnable, plus modeste, en résumé plus proche de la réalité économique de notre canton». Sans le mécénat de Christian Constantin.