Nouvelles infrastructures : Relier l'Allemagne au Danemark en sept minutes, bientôt possible

La justice allemande a donné son feu vert mardi à la construction du plus long tunnel ferroviaire et routier immergé au monde, qui doit relier le Danemark à l'Allemagne.

Écolos et ferries du même côté

Les opposants au projet signé en 2008 entre le royaume scandinave et l'Allemagne formaient une alliance hétéroclite entre écologistes, craignant une destruction de la faune et de la flore, et compagnies de ferries qui, eux, voyaient d'un mauvais oeil cette potentielle concurrence du transport routier.

Travaux retardés

Après des années de discussions, et l'abandon de l'idée initiale de la construction d'un pont aérien, l'Allemagne et le Danemark avaient signé le 3 septembre 2008 un traité d'État permettant une meilleure liaison entre ces deux pays via un tunnel immergé. La ratification du traité avait eu lieu un an plus tard. Le consortium qui le réalise, et dont fait partie Vinci, aurait souhaité commencer les travaux dès la mi-2020 mais la crise sanitaire a retardé le début des travaux côté danois.