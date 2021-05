Royaume-Uni : Remaniement au sein du Labour après la déroute électorale

Keir Starmer, le chef du Parti travailliste britannique, va nommer de nouvelles têtes aux postes-clés de sa formation.

Le Labour a peu brillé à ces élections locales en particulier en Angleterre et le Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson lui a même pris son bastion d’Hartlepool (nord-est), qui avait toujours voté travailliste depuis les années 1970.

«Amèrement déçu», Keir Starmer avait promis qu’il ferait «tout ce qui est possible» pour regagner la confiance des classes populaires. Il a annoncé dimanche soir remanier l’équipe de son «cabinet fantôme», évinçant de ses fonctions Anneliese Dodds, députée d’Oxford Est qui était en charge de l’Économie et des Finances. Elle est remplacée par l’ancienne économiste Rachel Reeves, députée de Leeds West (nord de l’Angleterre). Le responsable de la discipline au sein du parti, Nick Brown, est remplacé par Alan Campbell.

«Le Parti travailliste doit être le parti qui embrasse la demande de changement dans tout notre pays.», a expliqué Keir Starmer dans un communiqué. «Cela exigera d’avoir des idées audacieuses et de se concentrer constamment sur les priorités du peuple britannique». «Tout comme la pandémie a changé ce qui est possible et ce qui est nécessaire, les travaillistes doivent également changer», a-t-il ajouté.