Meta (Facebook) : Remaniés, les avatars 3D arrivent aussi sur Instagram

Meta a déployé une nouvelle version de ses avatars 3D sur Facebook et Messenger et les lance pour la première fois dans la populaire app de partage d’images et de messagerie.

Meta annonce des avatars 3D plus détaillés. Meta

Le groupe Meta (anciennement Facebook) prépare le terrain pour le métavers. Dans un post publié sur son blog, le géant des réseaux sociaux a annoncé que ses avatars 3D ont fait peu neuve sur Facebook et Messenger. Disponible pour le moment aux États-Unis, au Canada et au Mexique, cette nouvelle version, plus fine et détaillée, permettra aux utilisateurs de s’afficher sous les traits de leur moi virtuel sous forme d’autocollants, dans les publications ou dans leur photo de profil, entre autres.

Ils débarquent aussi pour la première fois sur Instagram, où il est possible de les utiliser dans les stories et les messages directs.

«Nous mettons à jour les avatars Meta avec beaucoup plus d’expressions, de visages et de tons de peau, ainsi que des chaises roulantes et des prothèses auditives», a annoncé le patron Mark Zuckerberg sur son profil Facebook.

Meta

Dans l’idée d’unifier l’apparence à travers toutes les plateformes, y compris la réalité virtuelle avec les casques Quest, Meta a fait en sorte que les changements apportés aux avatars 3D sur Facebook et Messenger se reflètent automatiquement aussi sur Instagram. Les utilisateurs ont toutefois la possibilité de garder des avatars 3D différents suivant le réseau social utilisé.

«La VR et Quest sont des éléments clés de notre vision du métavers, mais nous voyons le métavers comme un monde numérique interconnecté, qui fait le lien entre VR et AR, en plus des plateformes plus familières comme votre téléphone et votre ordinateur», a déclaré Aigerim Shorman, responsable des avatars et de l’identité chez Meta. «Le déploiement d’avatars sur nos plateformes est une première étape vers la réalisation de cet objectif. Nous espérons que votre nouveau moi virtuel vous permettra d’être représentés en ligne comme vous le souhaitez», a-t-il ajouté.

Enfin, le groupe technologique a annoncé un partenariat avec la NFL, ligue majeur de football américain, pour permettre aux fans d’afficher la couleur de leur club favori en prévision du Super Bowl.