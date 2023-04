Football: Remaniés, Naples et l’AC Milan lâchent deux points

Ce Naples remanié, renforcé au cours de la seconde période par l'entrée en jeu de ces titulaires ménagés, a outrageusement dominé face au 18e du classement, avec 80% de possession de balle et six fois plus de passes réussies. Mais il a buté pendant 90 minutes sur un Vérone bien organisé et compact. Naples s'est fait refuser un but pour hors-jeu en première mi-temps puis a manqué de précision en seconde, à l'image des deux occasions du capitaine Giovanni Di Lorenzo (56e, 81e).